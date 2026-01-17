Scomparsa Rosa Bechere, perquisita a Olbia la casa degli indagati

Le indagini sulla scomparsa di Rosa Bechere.

Un nuovo sviluppo nel caso della scomparsa di Rosa Bechere ha visto l’intervento dei carabinieri a Olbia nella mattinata di oggi, 17 gennaio. Gli investigatori, coordinati dalla Procura, hanno fatto irruzione nell’abitazione di via Pietro Aretino, dove risiedono Maria Giovanna Meloni e il compagno Giorgio Beccu, entrambi indagati per omicidio nell’ambito della vicenda della donna di 60 anni, invalida, di cui si erano perse le tracce poco più di tre anni fa e che si presume possa essere stata uccisa.

LEGGI ANCHE: Proseguono in mare a Olbia le ricerche del corpo di Rosa Bechere.

L’operazione ha previsto una perquisizione approfondita sia dell’appartamento sia degli indagati, con l’obiettivo di recuperare telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi elettronici potenzialmente rilevanti per le indagini. Al termine delle operazioni, i carabinieri hanno sequestrato diversi dispositivi telefonici, alcuni dei quali erano già stati precedentemente acquisiti, analizzati e poi restituiti alla coppia nel corso delle indagini. Gli apparecchi ora saranno nuovamente sottoposti a esame per verificare la presenza di elementi utili a chiarire le circostanze della scomparsa di Rosa Bechere, mentre gli inquirenti continuano a ricostruire i movimenti e le responsabilità dei due indagati.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui