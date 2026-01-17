Scomparsa Rosa Bechere, perquisita a Olbia la casa degli indagati

Rosa Bechere

17 Gennaio 2026

di Pietro Serra

Le indagini sulla scomparsa di Rosa Bechere.

Un nuovo sviluppo nel caso della scomparsa di Rosa Bechere ha visto l’intervento dei carabinieri a Olbia nella mattinata di oggi, 17 gennaio. Gli investigatori, coordinati dalla Procura, hanno fatto irruzione nell’abitazione di via Pietro Aretino, dove risiedono Maria Giovanna Meloni e il compagno Giorgio Beccu, entrambi indagati per omicidio nell’ambito della vicenda della donna di 60 anni, invalida, di cui si erano perse le tracce poco più di tre anni fa e che si presume possa essere stata uccisa.

L’operazione ha previsto una perquisizione approfondita sia dell’appartamento sia degli indagati, con l’obiettivo di recuperare telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi elettronici potenzialmente rilevanti per le indagini. Al termine delle operazioni, i carabinieri hanno sequestrato diversi dispositivi telefonici, alcuni dei quali erano già stati precedentemente acquisiti, analizzati e poi restituiti alla coppia nel corso delle indagini. Gli apparecchi ora saranno nuovamente sottoposti a esame per verificare la presenza di elementi utili a chiarire le circostanze della scomparsa di Rosa Bechere, mentre gli inquirenti continuano a ricostruire i movimenti e le responsabilità dei due indagati.

