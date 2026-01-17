In vista delle elezioni a Tempio Renato Cugini sostiene Marina Tamponi.

Quanto anticipato nei giorni scorsi da Gallura Oggi ha trovato conferma nella giornata di ieri a Tempio Pausania. Presso la Casa del Fanciullo si è svolta un’assemblea pubblica per discutere le prossime elezioni comunali, durante la quale l’esponente di Sinistra Futura Renato Cugini, nel suo intervento, ha indicato Marina Tamponi come possibile candidata sindaco di una lista ancora in fase di costruzione. Al termine dell’incontro, la stessa Tamponi ha invitato i presenti a farsi avanti e a contattarla qualora interessati a partecipare alla formazione della lista. Un passaggio che ha di fatto ufficializzato un percorso politico che, dopo il precedente articolo, era stato oggetto di critiche sui social anche da parte di esponenti del Partito Democratico tempiese.

L’assemblea di ieri non solo ha confermato le indiscrezioni pubblicate, ma ha anche evidenziato una frattura interna al centrosinistra cittadino. Il nuovo percorso, che vede Marina Tamponi come figura di riferimento, si colloca su posizioni marcatamente più a sinistra, come dimostrato dalla presenza e dal sostegno di Giampiero Cannas, Nicola Luciano, Renato Cugini, Luca Pizzuto e Giovanni Tendas. Il nodo principale del confronto interno riguarda il tema delle alleanze. La scelta di procedere senza aperture a una coalizione più ampia ha generato le maggiori tensioni. In particolare, Mario Addis, figura di rilievo del Partito Democratico, ha espresso una posizione critica rispetto alla linea indicata dalla segreteria, sottolineando la necessità di avviare un ragionamento su possibili alleanze.

Sulla stessa linea anche Nicola Comerci, esponente di Sinistra Italiana, favorevole a una lista di centrosinistra ma solo all’interno di una coalizione che coinvolga altri soggetti politici. Marina Tamponi e i promotori del nuovo progetto si sono dati un termine di dieci giorni per la presentazione della lista e del programma.

