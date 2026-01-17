L’allerta meteo a Golfo Aranci.

Le previsioni meteo indicano che Golfo Aranci sarà interessata da condizioni atmosferiche avverse a partire da domenica 18 gennaio, con un peggioramento atteso per lunedì 19 gennaio. Il sindaco Giuseppe Fasolino ha voluto fornire alla cittadinanza indicazioni e raccomandazioni per fronteggiare le criticità previste.

“Le autorità di Protezione Civile regionale ci informano in queste ore delle forti criticità cui saremo esposti in conseguenza delle avversità meteorologiche che inizieranno da domani sera, domenica 18 gennaio – afferma il primo cittadino -. Dalla serata di domenica si prevedono piogge persistenti ed intense ma, soprattutto, siamo preoccupati per gli eventi relativi a vento e mareggiate cui la costa orientale della Sardegna risulterà particolarmente esposta dalla mattina di lunedì 19 gennaio. Le strutture comunali sono state attivate, ma chiedo alla popolazione di contribuire a far crescere la sicurezza delle persone e delle strutture”.

Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione e a adottare comportamenti di prudenza. È raccomandato fissare o rimuovere tutti gli oggetti esposti che potrebbero essere trasportati dal vento, controllare e rinforzare eventuali coperture provvisorie e non lasciare oggetti pericolanti su davanzali o balconi esposti. Fasolino sottolinea l’importanza di evitare di sostare sotto alberi, pali della luce, cartelli stradali o impalcature e di limitare gli spostamenti a piedi o in bicicletta, soprattutto nelle zone più esposte a vento e mareggiata. L’amministrazione comunale sollecita inoltre a guidare con prudenza e a verificare gli ormeggi delle imbarcazioni, spostandole al riparo se possibile, in accordo con i gestori o con l’autorità marittima, prima dell’inizio degli eventi. Infine, il sindaco invita a seguire costantemente le comunicazioni ufficiali provenienti da Protezione Civile, Comune, Prefettura e Regione per aggiornamenti e indicazioni sulle misure di sicurezza da adottare.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui