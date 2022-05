Disperso un uomo diretto a Olbia col traghetto da Livorno

Nessuna traccia del 46enne rumeno.

Un uomo di 46 anni, Toni Nicolaie, partito ieri alle 22 da Livorno sulla Moby Wonder diretta a Olbia sembra essere scomparso nel nulla.

L’uomo è stato visto a bordo per l’ultima volta questa notte intorno alle 4, ma al momento dello sbarco, alle 8, l’uomo è risultato assente dell’imbarcazione, setacciata dalla Guardia Costiera di Olbia, con l’ausilio anche di unità cinofile di polizia e personale di bordo della Moby.

Sono in corso le ricerche dell’uomo sia a terra, nel caso in cui fosse sbarcato di nascosto dai suoi compagni di viaggio con l’intenzione di far perdere le tracce di sè, sia in mare, sia in mare con due motovedette della Guardia Costiera di Olbia e di La Maddalena e con un aereo Manta decollato dalla base di Pescara.