L’incendio ad un’auto a Olbia.

Ancora un’auto in fiamme a Olbia. Poco dopo le 23 i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in via Petta per l’incendio ad un’autovettura modello Golf. Il rapido intervento della squadra cittadina ha evitato che l’auto venisse completamente distrutta e che le fiamme si propagassero alle auto vicine. Sull’ipotesi del rogo non si esclude nessuna causa. Sul posto presenti polizia e carabinieri.