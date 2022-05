L’incidente stradale a Olbia.

È ricoverato in gravi condizioni l’uomo che, nella notte tra sabato e domenica, ad Olbia, è rimasto vittima di un incidente stradale. Il 47enne, di origine tedesca, era a bordo della propria bici quando, per cause in fase di accertamento, si è scontrato contro un’auto.

Celere l’intervento del personale sanitario del 118, che lo ha accompagnato all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni restano gravi e si trova in coma farmacologico, in attesa dell’intervento chirurgico.