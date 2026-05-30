Si scontra con una moto e scappa, pirata della strada a Olbia

Con l’auto colpisce una moto e scappa, incidente a Olbia

Con la sua auto si è scontrato con una moto, ma poi ha deciso di proseguire la corsa: pirata della strada a Olbia. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in via Lupacciolu.

L’intervento della Polizia locale

Quando gli agenti della Polizia locale sono intervenuti hanno trovato solo il motociclista. Il conducente dell’auto, ha deciso di far perdere le sue tracce. Non è chiaro se si sia prima assicurato delle condizioni del centauro o abbia deciso di scappare subito. Sono in corso le indagini per individuare il pirata della strada e capire i motivi della sua fuga. Non è escluso che avesse qualche problema con la patente o con l’assicurazione, ma con la fuga può solo peggiorare la sua situazione.

La Polizia locale si è occupata anche di gestire la viabilità nella zona di via Lupacciolu, nel frattempo gli agenti effettuava i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente e le responsabilità tra automobilista e centauro. In questi giorni gli incidenti stradali hanno una frequenza praticamente quotidiana a Olbia. Diversi i motociclisti coinvolti. L e forze dell’ordine invitano tutti alla prudenza e all’attenzione alla guida.

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