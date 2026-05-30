Il Kan judo Olbia torna dalla Toscana con sei medaglie

Kan Judo Olbia conquista 6 medaglie in Toscana

Gli atleti del Kan judo Olbia tornano a casa dalla trasferta in Toscana (a Figline Valdarno) con 2 medaglie d’oro, 3 d’argento e una di bronzo.

Gli atleti del team di Angelo Calvisi

“I 6 atleti della Kan judo Olbia – Judo team Angelo Calvisi, hanno partecipato, al “ 20° Trofeo judo M° Macaluso ”. Che ha visto sui tatami del Palasport della cittadina toscana circa 250 atleti appartenenti a tante società emiliane, toscane e laziali.

Un ottimo risultato per gli allievi del M°Angelo Calvisi c.n 6° dan, atleti agonisti che hanno avuto modo di confrontarsi in una ennesima gara oltre Tirreno che vedeva tra i partecipanti atleti di buon livello. I nostri rappresentanti si sono ben comportati conquistando la medaglia d’oro con Francesco Lovigu nei 55 kg. under 25 esord. B e Alessia Calvisi nei 48 kg. junior / senior”.

“Le 3 medaglie d’argento sono state conquistata da Simone Rosas nei 60 kg. jun. senior e Noemi Rosas kg.52 Esord. B Under 15. E Riccardo Morittu nei 50 kg cadetti Under 18 .

Mentre la medaglia di bronzo è stata ottenuta da Mario Fusaro nei 66 kg. jun. senior. Atleta che ha perso l’accesso in finale per infortunio”.

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“Soddisfatto, al di là dei lusinghieri risultati, il maestro Angelo Calvisi che, insieme al collaboratore tecnico Gavino Carta, segue la preparazione dei ragazzi anche in vista degli ultimi importanti appuntamenti della stagione, che li rivedrà nuovamente impegnati a breve con diverse gare in regione sia per i preagonisti e agonisti presso la città della maddalena ,e poi per un’altra importante trasferta a livello nazionale, prima della chiusura per la pausa estiva che inizierà il 1° luglio e terminerà il 6 settembre ,giornata di riapertura delle lezioni per la seconda parte della stagione sportiva e agonistica del calendario regionale e nazionale Fijlkam”.

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