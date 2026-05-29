Le previsioni meteo per il weekend a Olbia e in Gallura

Le previsioni meteo a Olbia e in Gallura.
Il meteo promette di rendere ancora più piacevole il fine settimana: su Olbia e in tutta la Gallura sono attese giornate prevalentemente soleggiate, con temperature miti e un clima ideale per gli eventi all’aperto. Le serate si preannunciano piacevoli e perfette per trascorrere qualche ora tra musica, spettacoli e tradizioni, accompagnati dalla bellezza delle prime atmosfere estive del territorio gallurese.
ll meteo di questo weekend, infatti, sarà caratterizzato da giornate soleggiate a Olbia e in tutta la Gallura. Per sabato 23 maggio è prevista una giornata di sole e temperature estive. La temperatura massima sarà di 28 gradi. Mentre i venti raggiungeranno i 22 chilometri/orari.
Per domenica 24 maggio è prevista una giornata soleggiata. La temperatura massima registrata sarà di 28 gradi. I venti raggiungeranno i 23km/h.
Ecco alcuni suggerimenti utili per affrontare il gran caldo in modo più sicuro e confortevole:
- Bere molta acqua durante la giornata, anche quando non si avverte sete, per mantenere il corpo ben idratato.
- Evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, soprattutto tra le 11:00 e le 17:00.
- Indossare abiti leggeri, chiari e traspiranti, preferendo tessuti naturali come cotone e lino.
- Utilizzare cappelli, occhiali da sole e crema solare per proteggersi dai raggi UV.
- Consumare pasti leggeri e ricchi di frutta e verdura fresca, evitando cibi troppo pesanti o elaborati.
- Arieggiare gli ambienti nelle ore più fresche della giornata e limitare l’uso di elettrodomestici che producono calore.
- Prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili, che possono risentire maggiormente delle alte temperature.
- Se si praticano attività sportive o lavori all’aperto, fare pause frequenti e cercare zone d’ombra.
Anche piccoli accorgimenti quotidiani possono aiutare a vivere le giornate più calde con maggiore benessere e sicurezza.