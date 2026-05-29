Le previsioni meteo per il weekend a Olbia e in Gallura

29 Maggio 2026

di Giovanna Biddau

Le previsioni meteo a Olbia e in Gallura.

Il meteo promette di rendere ancora più piacevole il fine settimana: su Olbia e in tutta la Gallura sono attese giornate prevalentemente soleggiate, con temperature miti e un clima ideale per gli eventi all’aperto. Le serate si preannunciano piacevoli e perfette per trascorrere qualche ora tra musica, spettacoli e tradizioni, accompagnati dalla bellezza delle prime atmosfere estive del territorio gallurese.

ll meteo di questo weekend, infatti, sarà caratterizzato da giornate soleggiate a Olbia e in tutta la Gallura. Per sabato 23 maggio è prevista una giornata di sole e temperature estive. La temperatura massima sarà di 28 gradi. Mentre i venti raggiungeranno i 22 chilometri/orari.

Per domenica 24 maggio è prevista una giornata soleggiata. La temperatura massima registrata sarà di 28 gradi. I venti raggiungeranno i 23km/h.

Ecco alcuni suggerimenti utili per affrontare il gran caldo in modo più sicuro e confortevole:

  • Bere molta acqua durante la giornata, anche quando non si avverte sete, per mantenere il corpo ben idratato.
  • Evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, soprattutto tra le 11:00 e le 17:00.
  • Indossare abiti leggeri, chiari e traspiranti, preferendo tessuti naturali come cotone e lino.
  • Utilizzare cappelli, occhiali da sole e crema solare per proteggersi dai raggi UV.
  • Consumare pasti leggeri e ricchi di frutta e verdura fresca, evitando cibi troppo pesanti o elaborati.
  • Arieggiare gli ambienti nelle ore più fresche della giornata e limitare l’uso di elettrodomestici che producono calore.
  • Prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili, che possono risentire maggiormente delle alte temperature.
  • Se si praticano attività sportive o lavori all’aperto, fare pause frequenti e cercare zone d’ombra.

Anche piccoli accorgimenti quotidiani possono aiutare a vivere le giornate più calde con maggiore benessere e sicurezza.

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