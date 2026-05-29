Le previsioni meteo per il weekend a Olbia e in Gallura

Le previsioni meteo a Olbia e in Gallura.

Il meteo promette di rendere ancora più piacevole il fine settimana: su Olbia e in tutta la Gallura sono attese giornate prevalentemente soleggiate, con temperature miti e un clima ideale per gli eventi all’aperto. Le serate si preannunciano piacevoli e perfette per trascorrere qualche ora tra musica, spettacoli e tradizioni, accompagnati dalla bellezza delle prime atmosfere estive del territorio gallurese.

ll meteo di questo weekend, infatti, sarà caratterizzato da giornate soleggiate a Olbia e in tutta la Gallura. Per sabato 23 maggio è prevista una giornata di sole e temperature estive. La temperatura massima sarà di 28 gradi. Mentre i venti raggiungeranno i 22 chilometri/orari.

Per domenica 24 maggio è prevista una giornata soleggiata. La temperatura massima registrata sarà di 28 gradi. I venti raggiungeranno i 23km/h.

Ecco alcuni suggerimenti utili per affrontare il gran caldo in modo più sicuro e confortevole:

Bere molta acqua durante la giornata, anche quando non si avverte sete, per mantenere il corpo ben idratato.

Evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, soprattutto tra le 11:00 e le 17:00.

Indossare abiti leggeri, chiari e traspiranti, preferendo tessuti naturali come cotone e lino.

Utilizzare cappelli, occhiali da sole e crema solare per proteggersi dai raggi UV.

Consumare pasti leggeri e ricchi di frutta e verdura fresca, evitando cibi troppo pesanti o elaborati.

Arieggiare gli ambienti nelle ore più fresche della giornata e limitare l’uso di elettrodomestici che producono calore.

Prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili, che possono risentire maggiormente delle alte temperature.

Se si praticano attività sportive o lavori all’aperto, fare pause frequenti e cercare zone d’ombra.

Anche piccoli accorgimenti quotidiani possono aiutare a vivere le giornate più calde con maggiore benessere e sicurezza.

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