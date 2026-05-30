Il liceo Dettori di Tempio vince la Remata della Gioventù 2026

La Remata della Gioventù 2026 incorona ancora il Liceo Dettori di Tempio

È stato ancora il Liceo Dettori di Tempio Pausania a conquistare la Remata della Gioventù 2026, confermandosi campione. È l’evento organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Olbia con il patrocinio del Comune di Olbia e, per la prima volta, in collaborazione con il Comitato di San Simplicio.

“Molto più di una competizione remiera, la Remata della Gioventù si conferma un importante progetto educativo capace di avvicinare i giovani al mare, promuovere il lavoro di squadra e trasmettere valori come il rispetto delle regole, il senso di responsabilità e la collaborazione. Una giornata di sport, passione e crescita che ha visto protagonisti centinaia di studenti e che si è conclusa in un clima di entusiasmo e condivisione, trasformando il campo di gara in una vera festa dei giovani. A raccontare l’evento la giornalista Antonella Brianda, che ha accompagnato il pubblico attraverso tutte le fasi della competizione”.

Scuole e tempi

“Il livello tecnico si è rivelato elevatissimo fin dalle batterie eliminatorie, con equipaggi preparati e determinati a conquistare un posto sul podio. Nella gara conclusiva il Liceo Dettori ha fermato il cronometro a 1’59″37, conquistando il primo posto al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo colpo di remo. Seconda posizione per l’Ipia di Olbia con il tempo di 2’01″72, mentre il Deffenu di Olbia ha conquistato un meritato terzo posto con 2’06″10 dopo una prestazione di grande carattere. Hanno preso parte all’edizione 2026 anche il Liceo Gramsci di Olbia, il Liceo Scientifico Mossa di Olbia, l’Istituto d’Istruzione Superiore Piras di Siniscola, l’Istituto Gavino Pes di Tempio Pausania e il Liceo Artistico Fabrizio De André di Olbia, contribuendo con entusiasmo e impegno alla riuscita dell’iniziativa”.

“A completare il successo della scuola tempiese è arrivato anche il riconoscimento individuale per il miglior timoniere della manifestazione, assegnato a Federico Tamponi del Liceo Dettori. Le premiazioni sono state effettuate dal presidente della Lega Navale Italiana – Sezione di Olbia, Tore Bassu, dal presidente del Comitato di San Simplicio, Giovanni Varrucciu, dalla vicesindaca del Comune di Olbia, Sabrina Serra, e dal tenente di vascello Amedeo Nacarlo della Guardia Costiera di Olbia”.

Il presidente della Lega navale di Olbia

“La Remata della Gioventù continua a crescere anno dopo anno – commenta il presidente della sezione di Olbia della Lega navale italiana, Tore Bassu -. Rappresenta uno dei progetti a cui teniamo maggiormente. Vedere tanti ragazzi mettersi in gioco, imparare a lavorare in squadra, rispettare il mare e condividere un’esperienza così intensa è il risultato più bello che possiamo ottenere. Il livello tecnico degli equipaggi è stato straordinariamente alto, ma ciò che ci rende più orgogliosi è il percorso umano e formativo che questi studenti compiono durante tutta la preparazione. Per questo desidero ringraziare le scuole, i dirigenti scolastici, i docenti referenti, i timonieri tutor, le famiglie, i volontari della Lega Navale e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa”.

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