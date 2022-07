L’incidente sulla strada provinciale 94.

Un’automobile si è scontrata, intorno alle 11, con una motocicletta che procedeva sulla corsia opposta, lungo la strada provinciale 94, in prossimità della pietra che indica la Costa Smeralda.

Lievi ferite per i due occupanti la moto, comunque trasportati dal 118 all’ospedale di Olbia per accertamenti. La strada ha subito rallentamenti durante le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e bonifica dell’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato.