L’incidente a Loiri Porto San Paolo.

È di 2 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in località Vaccileddi, a Loiri Porto San Paolo. Il sinistro ha coinvolto due auto provocando la chiusura e riapertura di una corsia di marcia all’altezza del chilometro 299,000 della strada statale 125.

Sul posto è presente il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la regolare transitabilità nel più breve tempo possibile.