Scontro frontale fra auto sulla strada per Olbia, 4 feriti

Lo scontro frontale sulla strada per Olbia.

Questa mattina, un incidente ha paralizzato il traffico della strada statale 127, all’altezza del bivio per Raica. Due veicoli, per cause ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente.

La prontezza del personale dei vigili del fuoco di Olbia è stata fondamentale: giunti sul luogo dell’incidente, hanno collaborato sin da subito con i sanitari del 118 per fornire i primi soccorsi alle persone coinvolte. Contestualmente, si sono adoperati per mettere in sicurezza l’area, riducendo il rischio di ulteriori conseguenze.

Complessivamente, 4 persone sono state trasportate all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per accertamenti diagnostici. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, con la presenza dei carabinieri, per avviare le indagini volte a chiarire le cause e le dinamiche dello scontro.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui