L’incidente in via Roma a Olbia.

Ancora un incidente stradale a Olbia. In via Roma, per cause in fase di accertamento, si è verificato lo scontro tra un furgone ed uno scooter.

Nell’impatto, il motociclista ha riportato alcune ferite alla gamba e al braccio. Per precauzione i volontari del 118 lo hanno accompagnato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.