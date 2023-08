Paura per un incendio nelle campagne di Loiri Porto San Paolo

L’incendio si è sviluppato nell’agro di Ea Bedda (Loiri).

Pomeriggio di paura a Ea Bedda, località di Loiri Porto San Paolo, a causa di un incendio. In questo momento, il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente per domare le fiamme che si sono sviluppate questo pomeriggio in campagna.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale.

