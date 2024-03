Definitiva condanna per tre jihadisti operativi a Olbia.

Per la Cassazione devono tornare in carcere tre jihadisti operativi a Olbia e in tutta la Gallura fino al 2018. Condannati sia in primo che in secondo grado, ora sono stati definitivamente condannati anche dalla suprema corte, per i reati di associazione con finalità di terrorismo e di abusiva attività di prestazione di servizio di pagamento alla rete terroristica. I tre finanziavano Al Nusra, ramo siriano di Al Qaeda, attraverso in sistema finanziario “Hawala”.

Due di loro, Chadad Mustafa e Abdulkarim Hosman Haj, sono stati arrestati a Olbia nei giorni scorsi e sono già in carcere a Bancali. Del terzo, Daadoue Anwar, si sono perse le tracce. Ricco imprenditore edile a Olbia, con una azienda operativa in tutta la Gallura, Anwar aveva partecipato, nel 2009, addirittura ai lavori per il G8 di La Maddalena, poi dirottato a l’Aquila. L’uomo era stato arrestato in Danimarca.

E’ riuscito però a fuggire, scambiandosi i vestiti con suo fratello, che ha passato una notte in cella fingendo di essere lui. Come si legge su La Nuova Sardegna, al momento è ancora ricercato.

