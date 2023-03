Campo sportivo, una palestra e un’area verde nella scuola di Putzolu

La nuova palestra nella scuola di Putzolu.

Nel cortile della scuola di Putzolu nascerà una nuova palestra che consentirà la pratica di differenti attività sportive. La notizia è stata annunciata durante lo scorso Consiglio comunale di Olbia, nell’ordine del giorno relativo alla variante del Puc (Piano urbanistico comunale).

Il campo sportivo comprende una palestra per basket e pallavolo, un campo di basket all’aperto e un’area verde, un piccolo parco giochi e l’adeguamento della viabilità con dei nuovi parcheggi per la scuola di Putzolu. Si tratta di aree private che necessitano di un’acquisizione da parte del Comune mediante un esproprio.

Attualmente si tratta di aree agricole che dovranno essere riclassificate in aree destinate a “servizi pubblici”. Per questo motivo, in Consiglio comunale è stata approvata la delibera relativa alla variante al Piano urbanistico comunale (Puc). La proposta era stata recentemente valutata dalla Commissione consiliare e valutata all’unanimità.

