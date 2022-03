L’ampliamento della scuola di Olbia.

Va avanti il progetto per l‘ampliamento della scuola di Putzolu, che prevede la realizzazione di una palestra, parcheggi, aree verdi e un campo da calcio.

A dichiararlo il sindaco di Olbia Settimo Nizzi. “La scorsa settimana siamo andati Cagliari per cercare avere l’autorizzazione per ampliare l’istituto – afferma – e abbiamo ottenuto un accordo con la Regione per cercare di ottenere questa autorizzazione che permetterà a questa scuola di dare spazi vitali per i nostri figli”.