I beni sequestrati all’Olbia Calcio.

Un sequestro conservativo sui beni dell’Olbia Calcio è stato disposto dal giudice del lavoro del Tribunale di Tempio, su istanza dell’avvocato Carlo Selis, per un valore di circa 100mila euro. Il procedimento, stando a quanto anticipato da L’Unione Sarda, è stato avviato da tre dipendenti amministrativi che chiedono il pagamento di stipendi non versati negli ultimi mesi.

L’avvocato non ha rilasciato commenti sulla decisione del giudice del lavoro. Secondo quanto emerso, potrebbe essere interessato anche il contributo regionale destinato al club, già parzialmente pignorato da un creditore. Altri 4 dipendenti risultano potenziali creditori, mentre la Cisl ha chiesto chiarimenti sulla gestione del personale situazione societaria.

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