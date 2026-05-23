Olbia Arena pronta per i concerti di Vasco Rossi a giugno

I concerti di Vasco Rossi a Olbia.

La Olbia Arena sta prendendo forma in vista del doppio concerto di Vasco Rossi in programma il 12 e 13 giugno. Nell’area della zona industriale, dove ogni anno vengono allestiti grandi eventi, il palco principale è stato montato e la struttura in acciaio è già visibile dopo i lavori di preparazione e pulizia dello spazio.

Le operazioni proseguono a ritmo sostenuto con la presenza di tecnici e operai impegnati nell’allestimento dell’impianto scenico e delle aree di servizio. Le due serate musicali sono attese da circa 35mila spettatori ciascuna e hanno già determinato un forte afflusso turistico, con strutture ricettive del territorio risultate quasi completamente prenotate.

La stessa Olbia Arena sarà utilizzata anche nei mesi successivi per altri appuntamenti musicali di rilievo, tra cui il concerto di Jovanotti previsto il 7 agosto e le tre giornate del Red Valley dal 13 al 15 agosto. L’amministrazione comunale sta inoltre lavorando alla realizzazione di un’area eventi più contenuta al Molo Brin, destinata ad ospitare ulteriori iniziative culturali e spettacoli.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui