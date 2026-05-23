Legalità e memoria, incontro tra carabinieri e studenti a Olbia

L’incontro tra carabinieri e studenti a Olbia.

Gli studenti della scuola primaria del plesso Santa Maria, appartenente al 3° circolo didattico di Olbia, hanno incontrato nella mattinata di giovedì 21 maggio i carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia nell’ambito di un’iniziativa dedicata ai temi della legalità e della memoria. L’attività si è svolta all’interno del progetto “Seminiamo la legalità e la memoria“, promosso dagli insegnanti e condiviso con le famiglie, in occasione della ricorrenza della strage di Capaci, nella quale persero la vita il magistrato Giovanni Falcone e gli agenti della scorta. L’incontro si è inserito nel percorso di educazione civica della classe 3ªA.

Nel corso del confronto, i bambini hanno dialogato con i militari ponendo domande legate al loro lavoro quotidiano, al significato dell’indossare l’uniforme, all’importanza del lavoro di squadra e al rispetto delle regole. L’attenzione si è soffermata anche sul concetto di legalità nella vita di tutti i giorni, intesa come rispetto delle norme di convivenza e contrasto a fenomeni di prevaricazione, incluso il bullismo, a partire dall’ambiente scolastico.

Rievocando i fatti del 23 maggio 1992, gli alunni hanno preso parte a un momento di riflessione condivisa, trasformando la ricorrenza in un’occasione di approfondimento della memoria storica del Paese. L’incontro ha visto una partecipazione attiva e attenta da parte degli studenti. Al termine dell’attività, i ragazzi hanno potuto visitare i mezzi di pronto intervento della Sezione Radiomobile, mostrando curiosità per le dotazioni operative in uso ai militari.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività promosse dall’Arma dei Carabinieri per la diffusione della cultura della legalità e ha rappresentato un momento di contatto diretto tra gli studenti e i militari, volto a favorire la conoscenza del ruolo delle istituzioni nella tutela della collettività.

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