Sequestrati numerosi orologi e profumi a Olbia.

Nella notte di venerdì scorso, una pattuglia della polizia di Stato, impegnata in un servizio di vigilanza stradale, ha intimato l’alt ad un’auto che aveva appena effettuato un sorpasso pericoloso in prossimità di un incrocio.

Gli agenti della stradale di Olbia, durante i controlli hanno notato che il conducente era nervoso, quindi hanno proceduto ad ispezionare il veicolo, e all’interno del baule, hanno rinvenuto 18 orologi, 75 profumi e 10 capi di abbigliamento di marche griffate di provenienza illecita.

La merce è risultata contraffatta ed è stata posta sotto sequestro e il conducente denunciato per ricettazione e per introduzione nello Stato italiano di prodotti contraffatti, oltre al ritiro e alla sospensione della patente di guida per aver violato la norma del Codice della Strada.

