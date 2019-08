Il presidente Mattarella arriva a La Maddalena.

Il presidente Sergio Mattarella è arrivato, questo pomeriggio, verso le 17, a La Maddalena. A chi pensava rimanesse bloccato al Quirinale a dissipare i venti della crisi di governo, che da ieri sera hanno messo fine all’esecutivo giallo-verde, ha dato un messaggio chiarissimo: la sfiducia al premier Conte seguirà i tempi del Parlamento e non sarà certo lui a forzare la mano per una risoluzione più rapida.

Preannunciato da un imponente cordone di sicurezza, il Capo dello Stato è atterrato prima all’aeroporto di Olbia per poi arrivare in elicottero sull’isola. Un clichè che ha seguito pedissequamente quello dello scorso anno. Brindisi di benevuto con il sindaco Luca Montella e il Capo di Stato Maggiore della Marina Giuseppe Cavo Dragone. In auto è poi stato accompagnato all’Ammiragliato della Marina, dove sarà ospitato per la sua vacanza a La Maddalena.

Quello che appare verosimile è il rientro anticipato del Capo dello Stato. Si sarebbe dovuto fermare sull’isola per due settimane. Probabilmente farà ritorno a Roma dopo Ferragosto, per seguire da vicino l’andamento della crisi di governo. Nulla è stato ancora confermato, invece, degli incontri e delle attività che farà, in questi giorni. Lo scorso anno aveva ricevuto l’appello delle mamme per la salvezza dell’ospedale.

