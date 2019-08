Olbia Calcio, arriva Zugaro dall’Inter, torna Biancu dal Cagliari

Ultime novità per i bianchi in vista del campionato.

La Società ha reso noto di aver ottenuto dall’FC Internazionale il prestito del giocatore Davide Zugaro De Matteis per la stagione sportiva 2019/2020.

Il terzino, nato a Pescara il 16 aprile 2000, è cresciuto calcisticamente nel Pescara, con cui ha svolto tutta la carriera del settore giovanile. Nel gennaio 2018 lo ha acquistato l’Inter, che ha successivamente deciso di lasciare il giocatore in prestito al club azzurro per i successivi 18 mesi. Nello scorso campionato Zugaro ha totalizzato 16 presenze e 1 rete con il Pescara nel campionato Primavera.

La Società ha reso noto, inoltre, di aver ottenuto in prestito dal Cagliari Calcio il centrocampista Roberto Biancu per la stagione sportiva 2019/2020. Nato a Sassari il 19 gennaio 2000, Biancu ha esordito in Serie A il 28 maggio 2017 in occasione di Cagliari-Milan e ha collezionato 27 presenze e 2 reti con le Nazionali giovanili. L’esordio con la maglia dell’Olbia è datato 15 ottobre 2017 (Arezzo-Olbia 0-1).

Il giocatore ha completato la preparazione estiva e preso parte alle amichevoli precampionato del Cagliari. Proseguirà quindi la propria esperienza con l’Olbia, dopo aver giocato da protagonista le ultime due stagioni di Serie C nel corso delle quali ha totalizzato complessivamente in campionato 54 presenze e 3 reti.

