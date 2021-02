L’uomo era già affidato ai servizi sociali.

Nei giorni scorsi la polizia del commissariato di Olbia ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania a carico di C.Y.G. 36 anni di Olbia.

L’uomo, già noto alle forze di Polizia per i suoi trascorsi giudiziari, affidato ai servizi sociali, attualmente stava scontando una lunga condanna comminatagli in via definitiva per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

Tuttavia, l’uomo al quale era stata concessa una misura alternativa alla detenzione, si è reso protagonista di una reiterata serie di violazioni alla prescrizioni. Dopo le molte segnalazioni a suo carico, il 36 enne si è visto quindi revocato il regime alternativo alla detenzione.

L’uomo è stato individuato dagli agenti presso l’abitazione dei suoi genitori. La sua posizione si è ulteriormente aggravata quando nelle fasi dell’esecuzione dell’arresto i poliziotti, hanno anche rinvenuto inequivocabili prove a suo carico circa alcuni furti consumati di recente ad Olbia a danno di abitazioni private e anche esercizi commerciali.

Dopo le formalità di rito C.Y.G. è stato condotto presso il carcere di Bancali a Sassari dove, si ritiene, dovrà rimanere sino al termine della sua condanna.

