Paolo Bonolis in vacanza a Porto Cervo, le voci di un nuovo amore

Le vacanze di Paolo Bonolis a Porto Cervo.

Mentre circolano voci sulla recente fiamma di Paolo Bonolis e si attende con trepidazione il suo ritorno su Canale 5, il conduttore televisivo sta godendo di una vacanza solitaria a Cala Granu, a breve distanza da Porto Cervo.

Negli ultimi giorni, sono emersi vari retroscena riguardo alla fine del matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Tra questi, si era diffusa anche l’ipotesi che il conduttore fosse legato emotivamente a una giovane collaboratrice da oltre un anno, ma tale teoria è stata smentita nei giorni seguenti.

Nel frattempo, nella prossima stagione televisiva, “Avanti un altro” avrà di nuovo spazio nell’agenda. Le nuove puntate dovrebbero andare in onda da gennaio fino ai primi di maggio. Ma le novità non si fermano qui, dato che è stato annunciato il ritorno di un secondo format del conduttore, ovvero Ciao Darwin. In questa nuova edizione, diverse categorie si sfideranno per definire le caratteristiche dell’uomo e della donna contemporanei. Inizialmente previsto per ottobre, si è ora diffusa un’indiscrezione che suggerisce un leggero anticipo per l’inizio di questo noto programma.

