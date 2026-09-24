Sicurezza stradale in Gallura: due Comuni chiedono un intervento urgente alla Regione

Luogosanto e Aglientu chiedono alla Regione un intervento per la sicurezza stradale in Gallura.

Due Comuni chiedono alla Regione un intervento per migliorare la sicurezza stradale in Alta Gallura. La strada che collega Luogosanto ad Aglientu rappresenta un’infrastruttura di primaria importanza per i cittadini, per i lavoratori e per l’intero tessuto socio-economico dell’Alta Gallura. Da troppo tempo, tuttavia, il tracciato necessita di interventi strutturali significativi e di una gestione amministrativa definitiva e adeguata alle reali esigenze della circolazione.

La richiesta alla Regione.

Per far fronte a questa situazione critica, i sindaci Agostino Pirredda e Marco Demuro hanno deciso di agire in prima persona, avanzando una richiesta formale e congiunta alla Regione Sardegna e alla Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna. L’istanza punta all’apertura urgente di un tavolo tecnico istituzionale, finalizzato a redigere un piano straordinario di manutenzione e riqualificazione della strada, oltre a definire il passaggio ufficiale di competenza alla Provincia.

I primi cittadini sottolineano che si tratta di un percorso istituzionale già avviato dai due Comuni attraverso atti amministrativi concreti e che oggi richiede risposte altrettanto tempestive da parte degli enti sovracomunali. La tutela dell’incolumità pubblica e l’efficienza dei collegamenti territoriali costituiscono infatti priorità non più rinviabili per il futuro dell’area:

“La sicurezza delle nostre strade e la qualità dei collegamenti tra i territori non possono più essere rinviate. L’obiettivo è arrivare finalmente a una soluzione duratura, nell’interesse delle nostre comunità.”

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