Palau, il settimo Conte di Berlanga ricorda lo zio Rafael Neville

Centenario di Rafael Neville: l’emozionante tributo del Conte di Berlanga a Palau e allo zio

Le celebrazioni per il centenario della nascita di Rafael Neville si chiudono con una lettera aperta scritta dal nipote, Edgar Neville, VII Conte di Berlanga. Commosso il ricordo del fondatore del celebre borgo di Porto Rafael. Il messaggio, indirizzato al sindaco Francesco Giuseppe Manna, all’intera amministrazione comunale e ai cittadini di Palau, rappresenta molto più di un semplice ringraziamento istituzionale: è un viaggio intimo nella memoria, un tributo alla bellezza della Sardegna e alla straordinaria visione di un uomo che ha saputo fondere architettura e natura senza mai prevaricarle.

Il legame con la Gallura

Nel ripercorrere le tappe di questo anniversario speciale, il Conte di Berlanga ha voluto sottolineare il legame indissolubile che unisce la sua famiglia alla comunità gallurese. Ricordando la figura dello zio, Edgar Neville ha descritto il creatore di Porto Rafael non solo come un progettista di talento, ma soprattutto come “il creatore, il visionario e, soprattutto, una persona che aveva un modo molto particolare di guardare il mondo”.

Un aspetto centrale del tributo riguarda la filosofia urbanistica e paesaggistica che ha dato vita a Punta Sardegna. Lontano dall’idea di imporsi sull’ambiente circostante, Rafael Neville seppe cogliere il potenziale nascosto di un territorio selvaggio, trasformandolo in un’oasi di eleganza discreta e rispetto ecologico. “Le rocce di granito non erano un ostacolo da distruggere per poter costruire. Erano parte essenziale di quel luogo”, ricorda il Conte, evidenziando come la volontà di integrarsi armoniosamente con la natura continui a rappresentare un valore fondamentale e attuale.

La rivoluzione sulla costa

Da quella intuizione pionieristica prese il via una stagione irripetibile che contribuì a ridisegnare il profilo turistico e culturale della Sardegna, anticipando e ispirando lo sviluppo della vicina Costa Smeralda. Porto Rafael divenne rapidamente un punto d’incontro internazionale capace di accogliere teste coronate, intellettuali e personalità di spicco del panorama globale, tra cui Sua Altezza l’Aga Khan IV.

Tuttavia, al di là del lustro internazionale e dei nomi illustri, il momento più toccante della lettera è riservato all’accoglienza calorosa ricevuta dalla cittadinanza di Palau. Il VII Conte di Berlanga ha espresso profonda gratitudine per il lavoro e la sensibilità dimostrati dall’amministrazione e dai dipendenti comunali, capaci di coniugare un’ineccepibile professionalità con una straordinaria umanità fatta di “gentilezza, la pazienza, la disponibilità e l’affetto con cui ci hanno accolti e assistiti”.

La celebrazione del Centenario si è così trasformata in un autentico momento di condivisione e fraternità, dimostrando come le grandi opere non vivano solo di pietra e paesaggio, ma soprattutto nel cuore delle persone. Concludendo il suo messaggio con un augurio per il futuro e un ringraziamento accorato, Edgar Neville ha racchiuso l’essenza di questa esperienza memorabile: “Avete fatto sì che il Centenario di Rafael Neville diventasse per me un ricordo indelebile”. Un legame, quello tra i Neville e Palau, che continua a rinnovarsi nel segno della bellezza e della memoria condivisa.

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