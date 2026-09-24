Gli forzano l’auto e gli rubano le valigie a Olbia: l’appello disperato

Ancora un furto a Olbia.

La stagione estiva è finita, ma continuano purtroppo i furti ai turisti. Un pomeriggio di relax a Porto Istana (Olbia) si è trasformato nell’ennesimo incubo per una famiglia. Sabato scorso la loro auto è stata forzata e svaligiata proprio negli orari di maggior rientro dai litorali. Al ritorno dal mare, intorno alle 17:30, i turisti si sono ritrovati con la serratura del veicolo pesantemente danneggiata e l’abitacolo completamente svuotato dei bagagli custoditi all’interno.

L’appello social.

Una delle vittime del furto hanno scritto un appello sui social con la speranza di ritrovare i loro effetti personali. ”Uno dei due lo abbiamo trovato lungo la strada che porta a Trudda, ma l’altro bagaglio no. È rosso marca roncato lo avevano visto nel pomeriggio lungo il ciglio poi sparito. Se qualcuno lo vedesse ci contatti. Nella valigia c’è cmq un cartellino con numero di telefono e contatto (Floriano)”, ha fatto sapere la donna. L’appello ha fatto il giro nei gruppi social della città, con la speranza che la famiglia riesca ad averla indietro, ritrovando finalmente un po’ di serenità.

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