Palau prova gli scuolabus, linee provvisorie fino al 30 settembre

Scuolabus a Palau: attive le linee provvisorie fino al 30 settembre

Operativo a Palau il servizio di scuolabus provvisorio, fino al 30 settembre, per garantire la mobilità degli studenti. È riservato ai residenti nelle diverse località del territorio comunale.

Il piano dei collegamenti prevede la piena copertura del territorio attraverso due direttrici principali. Dedicate agli alunni frequentanti la Scuola dell’infanzia, la Scuola primaria e la Scuola secondaria.

Le due linee

In particolare, la Linea 1 copre le aree di Barrabisa, Scopa, Maltineddu, Liscia Culumba, Cala di Lepre, Monticanu e Capo d’Orso. Parallelamente, la Linea 2 gestisce gli spostamenti degli studenti in arrivo da Bassacutena, Muntagna, Beyfin e Capannaccia, assicurando sia i viaggi di andata verso i plessi scolastici sia i successivi servizi di rientro pomeridiano al termine delle attività didattiche.

Il Comune di Palau raccomanda alle famiglie degli alunni di verificare con attenzione i dettagli relativi alle fermate e agli orari ufficiali consultando le tabelle predisposte dai competenti uffici. Viene raccomandato, inoltre, di presentarsi ai punti di raccolta con qualche minuto di anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista, al fine di agevolare la puntualità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale.

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