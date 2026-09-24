Meteo Olbia 25 settembre, nuvole sulla Gallura

Cielo coperto ma senza piogge

Il meteo Olbia del 25 settembre sarà caratterizzato da molte nuvole sulla Gallura, ma senza precipitazioni significative nella zona nord-orientale dell’Isola. Il cielo resterà nuvoloso o coperto per buona parte della giornata. Le temperature saranno ancora miti. Olbia raggiungerà i 30 gradi, mentre a Tempio Pausania la massima si fermerà intorno ai 27 gradi.

Le previsioni meteo per venerdì 25 settembre in Gallura

Nella zona 61 il cielo sarà nuvoloso già nella notte. La copertura aumenterà durante la mattinata e resterà consistente anche nel pomeriggio. ARPAS non prevede precipitazioni sulla Gallura. Le prime schiarite sono attese in serata. I venti saranno deboli e ruoteranno dai quadranti occidentali verso quelli nord-orientali. Il mare resterà poco mosso.

La giornata avrà quindi un aspetto più autunnale rispetto alle precedenti, soprattutto per la presenza delle nubi. Non si prevedono però condizioni di maltempo. Le temperature resteranno sopra i valori tipici della stagione. Nel fine settimana il cielo dovrebbe tornare più sereno, con valori termici ancora miti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui