A Olbia un nuovo club per gli aspiranti piloti di rally.

Debutta una nuova realtà di Sim Racing ad Olbia: si tratta di Wac Arena, spin-off di Wac We Are Cars, che si propone sul mercato della simulazione come una nuova, futuristica e super avanzata realtà fisica orientata alla crescita di aspiranti piloti e drivers professionisti senza alcuna distinzione tra mondo della simulazione e corse reali.

La Wac Arena di Olbia, sita al Centro Damasco di via Capotesta, va ad arricchire la rete di centri come questo sparsi in Italia come prima realtà di questo genere in Sardegna, ed è stata creata in collaborazione con gamers professionisti per consentire una crescita totale delle abilità e delle skills necessarie per emergere nel motorsport, non solo virtuale.

In Sardegna perché una delle difficoltà principali dei piloti sardi è quella di fare esperienza superando la barriera logistica ed economica che ovviamente contraddistingue l’essere su un’isola. Wac Arena Olbia è il luogo perfetto per fare test e tenersi in allenamento con i più evoluti sistemi di realtà aumentata, primo passo di un concetto di ecosistema racing che ha l’ambizione di diffondersi in Italia e in Europa seguendo la medesima filosofia.

Allestita con postazioni di simulazione all’avanguardia, realizzate grazie a top brand del settore come Fanatec, Acer Predator Gaming, Sabelt e Neroforte, la Wac Arena propone percorsi di crescita in affiancamento a coach professionisti oltre ovviamente alla possibilità di prenotare le proprie sessioni di allenamento indipendente all’interno di un vero e proprio club di appassionati. Lo scopo è quello di aggregare persone con diversi gradi di esperienza, tra le quali si possa instaurare quel dialogo vitale che permetta, anche al di fuori della sessione vera e propria, di condividere e confrontare impressioni, sensazioni e progetti approfittando anche dell’area lounge di cui la Wac Arena è sapientemente fornita.

L’Arena offre allenamento sia di rally che di pista, appoggiandosi ai software più in uso e maggiormente aggiornati del momento ovvero Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione per il segmento Endurance Gt Racing e Dirt 2.0 per il segmento rally. Non si tratta di gaming, ma di vero e proprio motorsport training. Basti pensare che lo studio e lo sviluppo della fisica delle licenze di simulazione combinata allo sviluppo ingegneristico delle postazioni, create con componentistica derivata dalle corse reali, costituiscono un sistema di allenamento che, oggi, viene usato quotidianamente anche dai piloti di Formula 1. Un allenamento vicinissimo al reale, con costi e rischi notevolmente più bassi.

WAC arena offre anche la possibilità di sessioni in full Vr con i visori a 360 gradi che consentono la totale immedesimazione nell’ambiente virtuale in tutte e quattro le dimensioni. Questa implementazione di realtà aumentata permette di riprodurre le sensazioni di salti, cordoli, accelerazioni, staccate, cambi marcia oltre alla fisica meteorologica legata alle condizioni del terreno: bagnato, asciutto, ghiacciato, sterrato.

Il progetto ha preso il via grazie alla lungimiranza ed alla preparazione di Wac We Are Cars, start-up nata qualche anno fa e orientata in maniera preponderante al mondo dei motori. Wac unisce infatti professionisti di diversi settori, accomunati dalla passione per le auto, ed è in grado di offrire servizi e soluzioni per tematiche relative al mondo della mobilità dalla promozione agli eventi, fino a logistica, ordini ed acquisti.

Wac è stata inoltre la prima realtà a crede fortemente nelle competizioni digitali, iscrivendo la propria squadra corse Sim, la Wac Ap Racing Team, tra le realtà con licenza ACI Sport come Squadra Corse, aspetto che permette di iscriversi ai Campionati Italiani, Aci, Eci E-Sports. Wac Ap Racing Team è un’associazione sportiva dilettantistica ufficialmente iscritta come squadra corse e la Wac Arena diventa il suo circuito di allenamento per piloti e aspiranti piloti. Si tratta di una vera disciplina che approderà ufficialmente alle Olimpiadi di Tokio 2026.

“L’idea della Wac Arena ad Olbia – ha commentato Luca Ruggero che insieme al suo team è mente di Wac We Are Cars e già alla guida di diversi progetti relativi al SIM Racing – prosegue il percorso che abbiamo intrapreso con Wac e gli consente di tradurre l’eccellenza virtuale in una dimensione fisica, un vero luogo di incontro che puntiamo a far diventare in breve tempo una community tra i gamers e i piloti non solo di Olbia ma di tutta la Sardegna.

Qui sarà possibile non solo guidare l’auto dei propri sogni, ma allenarsi in preparazione ad eventi e gare oltre che avvicinarsi al primo debutto in gare vere di cui il Sim Racing professionale può essere considerato propedeutico. In queste prime settimane dopo l’apertura c’è stato fin da subito un grande fermento e questo è ovviamente il primo passo che abbiamo condiviso con tutti gli appassionati che sono venuti a trovarci“.



Aperta dalle 17 a mezzanotte solo su appuntamento, la Wac Arena di Olbia può essere contattata direttamente dal sito web ufficiale www.wacarena.com dove sono presenti anche ulteriori informazioni per entrare in contatto con questa realtà in maniera più approfondita. Da Gennaio 2023 partiranno i corsi per i ragazzi dai 12 anni in su presso la sede di Olbia.

