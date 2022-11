Taekwondo, pioggia di medaglie per i giovani atleti dell’Angedras di Olbia

Successo per gli atleti dell’Angedras taekwondo di Olbia

Successo per i giovani atleti dell’asd Angedras taekwondo di Olbia guidati dal maestro Antonio Carta. Hanno portato a casa un bel bottino dai campionati interregionali di Sassari. La società si è presentata con 8 atleti e torna a Olbia con 8 medaglie: tre ori, due argenti e tre bronzi. L’oro è andato a Thomas Aru, Amelie Deiana e Daria Dinu. Argento per Gabriele Padre e Andrea Mura. Bronzo per i più piccoli Jacopo Aru e Nicholas Contini, al loro debutto a livello agonistico e Davide Mascia.

“Non è facile riprendere dopo un lungo stop. I postumi del Covid sono ancora presenti, sia a livello fisico ma soprattutto a livello psicologico – spiega il maestro Antonio Carta -. Nonostante questo, i ragazzi sono stati fantastici. Si sono preparati con cura e dedizione, ci hanno messo l’anima come sempre. E i risultati sono arrivati. Sono come al solito orgoglioso di tutti: è un’emozione vederli salire sul tatami. La grinta, l’eleganza e la serietà li contraddistingue. È stata una gara fantastica.” La delegazione olbiese torna col bottino pieno dal “Campionato interregionale Forme e Freestyle” taekwondo Sardegna che si è tenuto a Sassari domenica 13 novembre.

