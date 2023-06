Inzaghi e gli argentini dopo Benzema: La Maddalena isola dei campioni

Simone Inzaghi è arrivato a La Maddalena, ma fa un brutto incontro.

Dopo l’avvistamento di Ronaldo e Benzema, la Sardegna non solo è sempre più meta di vip ma soprattutto di calciatori. Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter è arrivato al ristorante “La Scogliera” di Porto Massimo, dove sabato ha mangiato Karim Benzema, attaccante del Real Madrid.

Forse a causa dello stress accumulato in seguito alla sconfitta dei nero azzurri alla finale di Champions League, l’allenatore Simone Inzaghi ha deciso di rilassarsi con una bella vacanza in Gallura. Giorni ancora pesanti per l’interista, che sta trattando se restare con la squadra. Non si sa se l’allenatore sia riuscito a trovare la felicità, “perseguitato” dalla sconfitta dell’Inter dal Manchester City. Proprio nello stesso ristorante infatti è stato avvistato il suo acerrimo avversario, niente poco di meno che Juliàn Alvarez che ha sconfitto l’Inter proprio in quella finale. Non ci voleva!

I campioni argentini.

Non si sa se i due si sono incrociati nel noto ristorante maddalenino. Alvarez non era solo, ma con lui c’erano anche altri campioni dell’Argentina: Marcos Acuña, Erik Lamela, che col Siviglia hanno sconfitto la Roma nella finale di Europa League.

Siamo soltanto a giugno e i vip stanno cominciando a popolare l’Isola, con la Gallura sempre al primo posto nelle scelte. Questo amore lo ha dimostrato anche Cr7 che con la compagna e i loro figli ha deciso di passare qualche giorno nella zona di Puntaldìa.

