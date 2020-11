Il presidente della conferenza socio-sanitaria Ragnedda.

Ieri si è volta la conferenza provinciale socio-sanitaria, dove il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda è stato eletto nuovo presidente.

“È un momento di grande soddisfazione – ha dichiarato – ringrazio i sindaci che rappresentano la conferenza. La prospettiva futura, in un momento delicato come questo, è rafforzare il sistema sanitario della Gallura. Ho estrema fiducia in questo e ora dobbiamo lavorare per aver presto i vaccini, che arriveranno a gennaio. Siamo già procedendo per la disponibilità della banca dati dell’Asl consultabile dai Comuni per poter monitorare i casi Covid”.

Il sindaco di Arzachena Ragnedda prende il posto dell’ex primo cittadino di Padru Antonio Satta. Il numero due dell’assemblea è Gianni Addis, a capo del Comune di Tempio. Mentre Rita Deretta, sindaco di San Teodoro, è segretario.

