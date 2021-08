L’incidente poco dopo le 10 e 30.

Sono tre le auto coinvolte in un violento incidente frontale avvenuto questa mattina poco dopo le 10 e 30 in prossimità del bivio per la località Agrustos, nel comune di Budoni.

A avere la peggio sono stati gli occupanti di una Nissan Juke e di una Ford Ka i cui passeggeri sono stati trasportati dal 118 agli Ospedali di Olbia e Nuoro per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, nonostante il violento impatto, nessuno è grave. Pressoché illeso il conducente di una Fiat Punto anch’essa coinvolta.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola che ha provveduto ad assistere alle persone coinvolte e a mettere in sicurezza le auto interessate dal sinistro.

Presenti la polizia stradale e i carabinieri di Siniscola, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Unitamente è intervenuto anche il Servizio sanitario 118.

