Sinner sceglie ancora la Sardegna, relax in Gallura dopo Parigi

Le vacanze in Gallura di Jannik Sinner.

L’arcipelago di La Maddalena e la località di Porto Rafael, situata nel territorio di Palau, sono diventati lo scenario ideale per il soggiorno di Jannik Sinner, il quale ha deciso di fare ritorno in Gallura per un periodo di riposo. L’atleta altoatesino, che occupa la prima posizione nel ranking tennistico mondiale, è giunto in Sardegna nella giornata di domenica 31 maggio, atterrando con un volo privato presso lo scalo di Olbia, lontano dal trambusto mediatico. La decisione di concedersi una pausa giunge all’indomani delle problematiche fisiche riscontrate durante il torneo del Roland Garros, una circostanza che ne aveva determinato l’inaspettata estromissione dalla competizione parigina.

Durante la sua permanenza nell’isola, il campione si starebbe godendo alcuni giorni di totale distensione e, secondo le indiscrezioni circolate, risulterebbe accompagnato dalla fidanzata Laila Hasanovic. Nel corso delle sue escursioni marine tra le caratteristiche isole galluresi, il tennista si è mostrato estremamente disponibile nei confronti dei numerosi appassionati presenti, non negandosi alla consueta richiesta di scatti fotografici e saluti da parte dei sostenitori che lo hanno riconosciuto.

La scelta della Sardegna come meta prediletta per rigenerarsi non costituisce affatto una novità per il giocatore d’oltreadige. Già nel luglio dell’anno precedente, infatti, la Costa Smeralda e le aree limitrofe erano state individuate dal tennista come il rifugio perfetto per recuperare le energie fisiche e mentali, in quel caso subito dopo il prestigioso trionfo ottenuto sui campi d’erba di Wimbledon, confermando una consolidata abitudine a frequentare la regione prima di affrontare i successivi e impegnativi appuntamenti agonistici della stagione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui