Stop al progetto del porto commerciale di Palau

Arriva lo stop al porto commerciale di Palau.

A Roma si è conclusa con esito negativo la procedura di Valutazione di impatto ambientale sul progetto di completamento e razionalizzazione del porto commerciale di Palau. L’istruttoria dei ministeri dell’Ambiente e della Cultura e l’esame in Consiglio dei ministri hanno portato a ritenere prevalente la tutela paesaggistica e del patrimonio storico culturale rispetto alla realizzazione dell’intervento.

Il progetto, presentato nel 2021 dal Comune di Palau, prevedeva una riorganizzazione dello scalo con spazi per imbarcazioni sotto i sette metri tramite portualità a secco e accoglienza anche per yacht tra 20 e 60 metri. Era prevista l’estensione delle banchine e una nuova distribuzione delle aree destinate alla nautica da diporto. Nel decreto vengono richiamati la presenza di beni archeologici, architettonici e naturalistici tutelati e criticità nella valutazione degli impatti sulle specie protette del Parco nazionale.

Si evidenzia inoltre l’assenza di una dimostrazione sufficiente della necessità dell’opera anche rispetto ai transiti portuali nel ventennio 1996-1998 con configurazione analoga. Il provvedimento conclude richiamando la non compatibilità del progetto con i valori ambientali, paesaggistici e culturali del territorio.

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