Il sit-in sulla strada Olbia-Arzachena.

Questa mattina, nella circonvallazione della strada statale 125 tra Olbia e Arzachena, si è svolto un sit-in per attirare l’attenzione sul tratto stradale Olbia-Arzachena-Santa Teresa Gallura, la cui progettazione prevedeva la realizzazione di una strada in prevalenza a quattro corsie, ma che al momento è bloccata in una fase di stallo burocratico. Il sit-in è stato organizzato dalle rappresentanze sindacali provinciali di Cgil, Cisl e Uil, insieme ai sindaci dei Comuni della Gallura, in seguito all’annuncio fatto il 6 marzo scorso durante un incontro convocato dal Tavolo delle Associazioni Gallura a Olbia.

Il sit-in è stato partecipato da una folta delegazione sindacale, composta anche dai consiglieri regionali Giuseppe Meloni, Angelo Cocciu, Roberto Li Gioi, e dal presidente regionale dell’Anci Emiliano Deiana. Inoltre, ha preso parte all’evento anche l’ex assessore regionale Quirico Sanna, che attualmente ricopre il ruolo di capo di gabinetto del presidente della Regione.

L’obiettivo del sit-in era quello di sollecitare le autorità competenti ad accelerare l’iter burocratico per la realizzazione della strada a quattro corsie, che risulta fondamentale per la connessione dei territori della Gallura e per lo sviluppo economico della zona. La partecipazione di rappresentanti istituzionali, sindacali e delle associazioni del territorio dimostra l’importanza del tema e la volontà di trovare soluzioni concrete per garantire lo sviluppo della Gallura e il benessere dei suoi abitanti.

“Questa opera strategica rappresenta l’esempio di quello che la Gallura può fare se le si consente di prendere il volo. E, al contempo, quello che il prepotente ‘cagliaricentrismo‘ non le consente rallentando il nostro naturale sviluppo economico. Auspico che tutti noi consiglieri regionali galluresi, al di là delle bandiere politiche, in questo ultimo scorcio di legislatura, facciamo fronte comune per dare il là ad una strada che consentirebbe al nostro territorio di fare il salto di qualità che merita”, ha affermato il consigliere regionale Roberto Li Gioi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui