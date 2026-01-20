Allagamenti in Gallura, bloccata la Statale 389: ecco le alternative

Bloccata la strada statale per gli allagamenti in Gallura.

Disagi alla circolazione interessano attualmente la statale 389 “Di Buddusò e del Correboi” ad Alà dei Sardi, a causa di un allagamento che ha reso necessario chiudere il tratto compreso tra il chilometro 27,500 e il chilometro 34,900 in entrambe le direzioni. La situazione sta creando rallentamenti e obbliga gli automobilisti a percorsi alternativi per raggiungere le destinazioni.

Le autorità locali hanno indicato percorsi sostitutivi per garantire la viabilità: chi viaggia in direzione Monti deve uscire al chilometro 27,500 e proseguire lungo la viabilità locale, mentre chi si dirige verso Nuoro deve uscire al chilometro 34,900, imboccando la strada provinciale 10 e collegandosi alla viabilità locale. Le condizioni meteorologiche avverse, con precipitazioni abbondanti, hanno determinato l’allagamento del tratto stradale, rendendo necessario l’intervento delle squadre preposte per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini.

