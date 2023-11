Un sommergibile lungo le coste sarde, mare vietato da Olbia a Villasimius

Due giorni di divieti assoluti in mare sulla costa orientale da Olbia a Villasimius: deve passare un sommergibile. L’avvisto è stato pubblicato sul sito della Guardia costiera di Arbatax. Il comandante del porto, Mattia Caniglia, ha ricevuto una comunicazione perché “il Comando Marina Ovest di Cagliari ha richiesto l’emissione di apposito Bando di Pericolosità per la presenza di un sommergibile immerso“. In seguito a questa segnalazione ha emesso il richiesto “bando di pericolosità“.

Il comandante rende noto “Che nei giorni 05 e 06 novembre 2023 il tratto di mare individuato dalle seguenti coordinate geografiche (wgs84), è presente un sommergibile immerso.

LATITUDINE LONGITUDINE

A 39° 00.0’ N 009° 34.0’ E

B 39° 00.0’ N 009° 53.0’ E

C 41° 05.0’ N 010° 05.0’ E

D 41° 05.0’ N 009° 38.0’ E”

Per questo avvisa “Che la zona di mare sopra indicata, e meglio rappresentata nell’allegata planimetria, è pericolosa alla navigazione, alla pesca e mestieri affini, nonché per ogni altra attività subacquea“.

Per quanto riguarda il Poligono di Quirra per la giornata di oggi, 6 novembre, c’è un altro atto comunicato dalla Capitaneria di porto di Arbatax. Oggi sulla costa orientale non si terranno esercitazioni militari. Il 4 novembre a Cagliari è stato chiesto al ministro della Difesa se ci fosse l’intenzione di dismettere basi militari in Sardegna. “Non sono all’orizzonte, anzi”, è stata la risposta di Guido Crosetto.

