Il sopralluogo sulla Sassari Olbia.

Concludere i lavori sulla Sassari-Olbia entro il 2023. E’ questo l’obiettivo del sottosegretario delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Giancarlo Cancelleri, giunto questa mattina in Sardegna per una serie di sopralluoghi sulle principali arterie stradali del territorio.

Il sottosegretario giudica la Sassari-Olbia come un’arteria fondamentale per non solo per i rispettivi centri ma per tutta la Sardegna. Accompagnato dai tecnici Anas, Cancelleri molti dei cantieri attivi, compresi i lotti 2 – 4 – 5 e 6 della Sassari-Olbia in corso di esecuzione. Sopralluogo anche nel cantiere della 131 per verificare i lavori della manutenzione programmata e sulla statale 389 fino all’innesto con la 125.

“La Sardegna è una terra ricca di potenziale, sia ricettivo che commerciale, pertanto sono convinto che dobbiamo restituire al territorio opere infrastrutturali stradali adeguate, rispondendo opportunamente alle aspettative dei sardi e di chi vuole venire a visitare questa bellissima Isola – ha commentato il sottosegretario – . Ho intenzione di seguire di persona i lavori per l’adeguamento e la realizzazione delle opere infrastrutturali programmate e sono certo che riusciremo a realizzarle nel rispetto dei tempi previsti“.

