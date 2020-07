Erano stati arrestati nel settembre scorso.

Sono stati condannati i due giovani trovati, nel settembre 2019, con 500 pastiglie di ecstasy, due etti di marijuana e cocaina durante un controllo dei carabinieri.

Tre anni per un 23enne di Macomer e 2 anni e 8 mesi per una 26enne di Arzachena accusati di aver rifornito moltissimi locali notturni di San Teodoro con svariati tipi di droga, dalla ketamina alla cocaina. Durante le indagini eseguite da parte dei carabinieri era emerso che il giovane teneva la droga anche in una cassaforte, nella quale i militari avevano trovato circa 400 pasticche di ecstasy.

(Visited 309 times, 309 visits today)