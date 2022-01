Spaccio di eroina e cocaina in un bar: un arresto e una denuncia

Il blitz della polizia.

Nel pomeriggio di martedì gli operatori del Gruppo Falchi della squadra mobile della Questura di Cagliari hanno proceduto all’arresto di S.G., 50enne ed alla denuncia in stato di libertà di F.S., di 62 anni, resisi responsabili di detenzione illegale ai fini di spaccio di eroina e cocaina.

Gli investigatori tenevano da giorni sotto osservazione un bar nel quartiere Villanova, poiché secondo le indagini era diventato la base di spaccio di due pusher cagliaritani. I poliziotti, notando movimenti sospetti, hanno fatto scattare il blitz controllando i due uomini; uno è stato trovato in possesso di undici dosi di eroina nascoste nei calzini, l’altro di tre dosi di cocaina occultate nel maglione, nonché la somma complessiva di di 340 euro riconducibile allo spaccio.

Le perquisizioni presso le abitazioni hanno permesso il sequestro di altra eroina e materiale idoneo alla preparazione delle dosi. S.G. è stato quindi tratto in arresto e accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, mentre F.S. è stato denunciato in stato di libertà.