Festa a Golfo Aranci per i 50 anni di professione religiosa di suor Renata

La festa per i 50 anni di professione religiosa di suor Renata.

Festa nella parrocchia di San Giuseppe a Golfo Aranci che celebra i 50 anni di professione religiosa di suor Renata.

Suor Renata ha ringraziato il Signore con il canto del Magnificat. Poi ha ringraziato di cuore tutta la Comunità parrocchiale, l’Amministrazione comunale e la Pro Loco di Golfo Aranci per la graditissima e inaspettata festa e per l’affetto dimostrato.

Anche il sindaco Mario Mulas si è unito agli auguri. “La necessità di adottare il provvedimento di chiusura degli uffici comunali non mi ha consentito di esser presente in Chiesa per festeggiare Suor Renata – ha spiegato il primo cittadino – . A Lei e alla Comunità della Casa San Giuseppe auguro di cuore di proseguire in salute e serenità il loro servizio a Golfo Aranci facendole sapere l’affetto che ci lega a loro. Spero di aver presto occasione per incontrarci di persona.