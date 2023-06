Primo matrimonio con le nuore regole e tariffe a La Maddalena

Nozze da sogno nell’arcipelago di La Maddalena: gli sposi hanno scelto l’isola di Spargi per il giorno del loro matrimonio. “Con il primo matrimonio ufficiale celebrato sulle nostre isole, inauguriamo una nuova forma di turismo”, spiega l’assessore comunale al Turismo Gian Vincenzo Belli.

“Il matrimonio era stato rinviato per il maltempo e adesso sono finalmente state celebrate le prime nozze ufficiali con e nuore regole”, spiega Belli. A maggio il Consiglio comunale ha approvato una delibera con luoghi e tariffe per i matrimoni civili a spasso nell’arcipelago. Le nozze in riva al mare si possono fare a Bassa Trinita nell’isola madre mentre a Spargi ci si può sposare a Cala Granara o in due punti di Cala Corsara. Proprio qui c’è stato il primo matrimonio (nella foto) e lo ha celebrato direttamente il primo cittadino di La Maddalena, Fabio Lai.

“Abbiamo stabilito regole e tariffe in modo da farci trovare pronti per questo settore del turismo in costante espansione – conclude l’assessore Cenzo Belli -. Il wedding tourism è uno dei trend in maggior crescita e noi ci siamo”.

Per un matrimonio civile a Bassa Trinita la tariffa minima è quella di mille euro per un giorno feriale con almeno un residente tra i promessi sposi. La quota sale a 2.400 euro per due non residenti che scelgono un giorno prefestivo o festivo. Più alte la tariffe sull’isola di Spargi: per sposarsi a Cala Corsara e Cala Granara si spende da 2.000 a 3.500 euro.

