La Maddalena punta sul turismo culturale: più di 1 milione per progetti

Giornate di convegni per un progetto sul turismo culturale.

Si è tenuto a La Maddalena il settimo convegno nazionale di archeologia subacquea organizzato in collaborazione con la Sovrintendenza e l’università di Sassari. Quattro giorni di interessanti approfondimenti sui vari aspetti tecnici e normativi inerenti la materia, per un arcipelago che nasconde in mezzo alle sue bellezze naturali tantissima storia.

L’amministrazione comunale della città isolana ha ottenuto 2 importanti finanziamenti. Uno per il restauro del museo navale intitolato a Nino Lamboglia, che custodisce le anfore romane del relitto di Spargi. Di questi, 1.270.000 euro sono arrivati dai fondi Dupim, mentre 800.000 euro dai progetti clima concordati con il Parco Nazionale.

“Una grande vittoria culturale per la nostra città – dichiara il sindaco di La Maddalena Fabio Lai – stiamo lavorando dal primo giorno per potenziare il turismo culturale, oggi raccogliamo i primi frutti. Per noi è stato un grande onore ospitare un convegno nazionale di questa portata che consideriamo un buon punto di partenza rispetto ad un progetto molto più ampio. La riapertura del museo Lamboglia per la mia amministrazione rappresenta una delle priorità in tema di cultura, siamo già in una fase avanzata di progettazione e stiamo correndo per affidare i lavori nel più breve tempo possibile”

