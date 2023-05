Matrimonio da favola in Costa Smeralda, sbarcano i vip.

Tantissime le star di Hollywood e vip presenti al matrimonio blindatissimo di ieri in costa Smeralda. La prima ad essere svelata Serena Willams. La stella del tennis internazionale è stata pizzicata mentre atterrava col suo jet privato a Porto Cervo. La voce di un matrimonio da mille è una notte era trapelata alcuni giorni prima.

Da Hollywood alla Sardegna direttamente da Cannes

Presenti alcuni dei nomi più noti del grande schermo e del jet set. Senza dubbio la presenza del premio Oscar Leonardo di Caprio alla cerimonia è stata una sorpresa per chi ha avuto la fortuna di presenziare. Fresco di red carpet al festival di Cannes (dove ha presentato Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese insieme a Robert De Niro) Leo, si è presentato al matrimonio insieme al suo migliore amico e protagonista della prima trilogia di Spiderman Tobey McGuire. Insieme hanno recitato nel Il Grande Gatsby.

Tra gli invitati anche alcuni dei nomi più cool della musica internazionale come la dj e produttrice coreana Peggy Gou (che anche oggi ha postato diversi scatti in Sardegna sui social) il dj e imprenditore americano David Grutman, il fondatore di Airb&B Joe Gebbia, e l’industriale Bernard Arnault secondo Forbes, al 2023, la persona più ricca del mondo.

Pioggia di dollari a Monte Moro, tra Abbiadori e Munti Canaglia

Le strutture che hanno ospitato la cerimonia e il banchetto sono state costruite al riparo da paparazzi e occhi indiscreti nella località Monte Moro, un piccolo terreno tra Abbiadori e Monti Canaglia, quindi nell’interno gallurese. La segretezza dell’evento è stata rafforzata dalla barriera naturale dei giganteschi massi di granito. Tre i gazebo costruiti appositamente per l’evento. Qui si sarebbero svolti il rito, il buffet e l’after party. Un’altra struttura pare sia stata organizzata per lo staff, la cucina, il service e i musicisti.

Ma chi sono gli sposi da favola?

Non abbiamo certezze assolute ma pare che il matrimonio sia stato contratto con rito ebraico -come riportato da varie testate- proprio perchè lo sposo non è altro che il rampollo di casa Nahmad, Helly, figlio di David uno dei più grandi mercanti d’arte viventi. Di origine siriana, vanta un patrimonio di 3 miliardi di dollari. Anche suo figlio si occupa d’arte e pare sia convolato a nozze con la super modella Madison Headrick. Quello che è certo è che Helly Nahmad è un grande amico di Di Caprio da almeno due decadi. Se due indizi fanno una prova… qua ce ne sono tre.

Articolo di Mary Jo Intermontes Cherchi

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui