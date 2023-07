Quale Comune della Gallura spende di più per la politica? Non è Olbia

Ecco la classifica sulla spesa politica in Gallura.

Dai costi del Consiglio comunale all’ufficio del sindaco, passando per consulenze e comunicazione istituzionale. Sono diverse spese le sostenute dai Comuni per far funzionare i propri organi istituzionali. Ma quali sono i costi della politica a Olbia in Gallura?

Secondo una recente indagine riportata su Openpolis, non è Olbia la città della Gallura più cara per quanto riguarda le spese per gli organi istituzionali e la politica locale. In città si spendono 15.9 euro pro capite, per un totale di 957.877.74 euro. Il più alto importo è stato a testa è stato rilevato a Santa Teresa Gallura, con 71.92 pro capite e un costo di 387.635.06 euro di spesa affrontata lo scorso anno. Segue Berchidda, con 56.86 pro capite e una spesa complessiva di 156316.7 euro.

Chi spende di più.

Monti con un costo di 39.98 euro pro capite e una spesa di 96464.88 euro è il terzo Comune per costi della politica, seguito da Palau con 36.41 euro a testa e 153790.59 euro nel 2022 al quarto posto. Alà dei Sardi è al quinto posto con 47.96 e 88868.4 euro, mentre Arzachena è al sesto posto con 36.08 pro capite e 496384.85 euro. Al settimo posto c’è Padru, con 34.47 euro e 728782.55 euro e all’ottavo Buddusò, con 29.12 euro e 112009.31.

Chi spende meno.

Il resto dei Comuni hanno una spesa pro capite sotto i 30 euro pro capite, come La Maddalena (23.67) e una spesa complessiva di 265.865.28 euro; Badesi (21.95) e un costo totale di 4116.82 euro; Tempio (21.42) e 300937.89 euro. Le cifre pro capite più basse sono state rilevate nella già citata Olbia e Loiri (41.89) e 51959.52.

