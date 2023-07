Il Comune di Olbia vieta i cantieri edili anche a Porto Rotondo

Ad agosto i turisti e i cittadini di Olbia e Porto Rotondo vogliono riposarsi e il sindaco vieta i cantieri edili privati. La presenza di cantieri edili mal si concilia con un luogo votato alla quiete e al relax, dicono dal Comune riferendosi al centro storico di Olbia e alla zona turistica. “Anche quest’anno – annuncia il sindaco Settimo Nizzi – abbiamo previsto uno stop ai lavori edili privati nel centro storico cittadino e a Porto Rotondo nel periodo 1-20 agosto“.

Oltre alla sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia privata, le aziende interessate dovranno lasciare libere da materiali da costruzione marciapiedi e strade eventualmente occupati per le attività e restituirle all’uso pubblico. Sono esclusi da tali obblighi le attività attinenti la cura del verde ed i cantieri edili relativi alle opere pubbliche, per il carattere di pubblica utilità che la loro realizzazione riveste.

Nell’ordinanza firmata da Nizzi si evidenzia che i cantieri edili:

“− Producono rumori molesti durante l’intera giornata lavorativa, implicando spesso demolizioni e

rimozioni, con susseguente trasporto del materiale di risulta all’interno del centro abitato, e con

emissione di polveri in atmosfera.

− Generano intralcio alla circolazione stradale, di per se già intensa per via delle numerose autovetture

ed altri mezzi di locomozione presenti sulle strade, causando possibili ingorghi e disagi.

− Sono occasione di ulteriore pericolo per la pubblica incolumità, in riferimento al notevole passeggio

(pedonale e ciclabile) da parte di turisti, famiglie, bambini ed anziani, che caratterizzano il centro

storico di Olbia e la frazione di Porto Rotondo in tale periodo dell’anno”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui